В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1350,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,4% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1292,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 140,8 тыс. тонн, молока – 460,4 тыс. тонн, яиц получено 273,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,5% молока и 83,9% производства яиц.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 534,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,9 тыс. голов. Численность свиней составила 423,3 тыс. голов.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 45,4% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2020 г. – 10,4%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 413,8 тыс. тонн при средней урожайности 28,5 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 607,9 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 523,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 11,3 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,9 центнера.