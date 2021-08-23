Приказом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича утвержден алгоритм действий медицинских работников при выявлении признаков MIS-C (мультисистемного воспалительного синдрома) у детей с инфекцией COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, разработанный механизм действий медицинских работников призван усилить их настороженность при осмотре детей. Обращено внимание на возможность возникновения осложнений у детей с инфекцией COVID-19. В этих случаях необходимо обеспечить госпитализацию ребенка с пневмонией.

Кроме того, в документе отмечено, что необходимо расценивать любого ребенка, обратившегося за оказанием медицинской помощи с лихорадкой, как пациента с инфекцией COVID-19.

По информации Минздрава, за весь период оказания медицинской помощи детям с инфекцией COVID-19 в Беларуси четыре раза пересмотрены рекомендации об особенностях оказания медицинской помощи пациентам в возрасте до 18 лет. Изменена работа детских поликлиник, созданы контактные бригады, которые осуществляют медицинское наблюдение за детьми с инфекцией COVID-19. В амбулаторно-поликлинических учреждениях предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов. Для температурящих пациентов работают инфекционные кабинеты с отдельным входом. В амбулаторно-поликлинических организациях проводятся диспансеризация и вакцинация детей с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий.

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации для медицинских работников был проведен обучающий вебинар. На мероприятии специалисты обсудили развитие индийского варианта вируса SARS-CoV-2 (вариант дельта) в Беларуси. Этот штамм характеризуется более коротким инкубационным периодом, высоким репродуктивным индексом (5-8)) и вероятностью развития у инфицированных мультисистемного воспалительного синдрома. Были обсуждены вопросы минимизации рисков возникновения и распространения инфекции COVID-19.