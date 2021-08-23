ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДРАБОТНИКОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ MIS-C У ДЕТЕЙ С COVID-19 – МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ


10:59 24.08.2021

Приказом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича утвержден алгоритм действий медицинских работников при выявлении признаков MIS-C (мультисистемного воспалительного синдрома) у детей с инфекцией COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, разработанный механизм действий медицинских работников призван усилить их настороженность при осмотре детей. Обращено внимание на возможность возникновения осложнений у детей с инфекцией COVID-19. В этих случаях необходимо обеспечить госпитализацию ребенка с пневмонией.

Кроме того, в документе отмечено, что необходимо расценивать любого ребенка, обратившегося за оказанием медицинской помощи с лихорадкой, как пациента с инфекцией COVID-19.

По информации Минздрава, за весь период оказания медицинской помощи детям с инфекцией COVID-19 в Беларуси четыре раза пересмотрены рекомендации об особенностях оказания медицинской помощи пациентам в возрасте до 18 лет. Изменена работа детских поликлиник, созданы контактные бригады, которые осуществляют медицинское наблюдение за детьми с инфекцией COVID-19. В амбулаторно-поликлинических учреждениях предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов. Для температурящих пациентов работают инфекционные кабинеты с отдельным входом. В амбулаторно-поликлинических организациях проводятся диспансеризация и вакцинация детей с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий.

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации для медицинских работников был проведен обучающий вебинар. На мероприятии специалисты обсудили развитие индийского варианта вируса SARS-CoV-2 (вариант дельта) в Беларуси. Этот штамм характеризуется более коротким инкубационным периодом, высоким репродуктивным индексом (5-8)) и вероятностью развития у инфицированных мультисистемного воспалительного синдрома. Были обсуждены вопросы минимизации рисков возникновения и распространения инфекции COVID-19.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
валюта курс
EUR 2.9379
USD 2.5046
RUB 3.3835
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9379 -0.002
USD 2.5046 -0.0122
RUB 3.3835 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9370 2.9430
USD 2.5020 2.5070
RUB 3.3810 3.3910
подробнее

Конвертация в банках
на 24.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1760
EUR/RUB 86.7000 87.1000
USD/RUB 73.8000 74.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте