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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ


10:29 24.08.2021

Директором ОАО «Красный пищевик» с 23 августа назначен Евгений Свирид, который ранее занимал должность главного инженера.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Красный пищевик», заседание наблюдательного совета кондитерской фабрики, где и было принято окончательное решение о назначении нового руководителя общества, состоялось 19 августа.

Евгений Свирид родился 24 июня 1985 года в д. Козуличи, Кировского района Могилевской области. Окончил Могилевский государственный университет продовольствия по специальности инженер-технолог и Академию управления при президенте (экономика и управление на предприятии промышленности). С августа 2008 года по февраль 2013 года работал в РУП «Лынтупский спиртзавод». Прошел пусть от мастера по строительству до главного инженера. В ноябре 2014 года переехал в Бобруйск и возглавил технический отдел в ОАО «Красный пищевик», с декабря 2016 года назначен главным инженером этого же предприятия. Женат, воспитывает двоих детей.

Сергей Анюховский, который возглавлял ОАО «Красный пищевик» с января 2014 года, с 23 августа 2021 года назначен на должность генерального директора СОАО «Коммунарка» в Минске.
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