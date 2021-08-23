ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ


09:50 24.08.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 16 по 23 августа 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1218 $/м2.

Как сообщает аналитический центр Realt, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась сильнее — на 0,8% до 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 95 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последние семь дней уменьшилась на 0,2% и составила $1331.

Цены на квартиры в белорусской столице снижаются уже четвертую неделю подряд.

Динамика объема предложения остается отрицательной — количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось еще на 0.3%. Произошло это за счет уменьшения в базе числа 1-комнатных (-2% за неделю) и 2-комнатных квартир (-0.5%).

Среди районов города в наибольшей степени количество объявлений о продаже квартир сократилось в Первомайском (-4%), Советском (-2%), Московском (-1%) и Центральном (-1%).

Среди типов квартир преобладало небольшое снижение цен. Сильнее других «потеряли» 4-комнатные квартиры — минус 0,9% за неделю.

В районах города динамика средних цен квадратного метра была разнонаправленной: наиболее заметное снижение в Партизанском и Центральном, рост — в Первомайском и Советском.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
валюта курс
EUR 2.9379
USD 2.5046
RUB 3.3835
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9379 -0.002
USD 2.5046 -0.0122
RUB 3.3835 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9370 2.9430
USD 2.5020 2.5070
RUB 3.3810 3.3910
подробнее

Конвертация в банках
на 24.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1760
EUR/RUB 86.7000 87.1000
USD/RUB 73.8000 74.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте