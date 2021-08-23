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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ
09:50 24.08.2021
Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 16 по 23 августа 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1218 $/м2.
Как сообщает аналитический центр Realt, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась сильнее — на 0,8% до 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 95 $/м2 в пользу новостроек.
Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последние семь дней уменьшилась на 0,2% и составила $1331.
Цены на квартиры в белорусской столице снижаются уже четвертую неделю подряд.
Динамика объема предложения остается отрицательной — количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось еще на 0.3%. Произошло это за счет уменьшения в базе числа 1-комнатных (-2% за неделю) и 2-комнатных квартир (-0.5%).
Среди районов города в наибольшей степени количество объявлений о продаже квартир сократилось в Первомайском (-4%), Советском (-2%), Московском (-1%) и Центральном (-1%).
Среди типов квартир преобладало небольшое снижение цен. Сильнее других «потеряли» 4-комнатные квартиры — минус 0,9% за неделю.
В районах города динамика средних цен квадратного метра была разнонаправленной: наиболее заметное снижение в Партизанском и Центральном, рост — в Первомайском и Советском.
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