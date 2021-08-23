За январь-июнь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 3,9%, рентабельность продаж – 3,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 4058,2 млн рублей, в том числе просроченная – 660,7 млн рублей, или 16,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 5158,2 млн рублей, в том числе просроченная – 745,9 млн рублей, или 14,5% от общего объема кредиторской задолженности.