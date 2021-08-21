Приложение «Мой Город» скоро появится в Браславе.

Браслав – пятый город в Витебской области, который включен в совместный проект Министерства связи и информатизации и РУП «Белтелеком» «Мой город».

«Мой город» – это мобильное приложение, объединяющее все основные сервисы для жителей и гостей городов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», встреча по внедрению проекта прошла в Браславском районном исполнительном комитете. Представители Витебского филиала РУП «Белтелеком» презентовали платформу администрации города, ознакомили с ее функционалом и рассказали об успешном запуске проекта в Полоцке.

Начальник группы по работе с корпоративными клиентами Витебского филиала РУП «Белтелеком» Александр Словак отметил, что приложение очень хорошо зарекомендовало себя.

«Тысячи полочан уже установили его на свои мобильные устройства и убедились, что это удобно, быстро и легко. Онлайн-запись, онлайн-доставка, онлайн-оплата и многие другие опции доступны буквально в один клик. Приложение особенно актуально для таких туристических городов, как Полоцк и Браслав, ведь с его помощью можно заказать билеты в музей или забронировать номер в гостинице», - рассказал он.

Пользователи оценили удобный и понятный интерфейс приложения. Вся информация здесь структурирована по видам деятельности. Можно выбрать раздел, где представлены все организации региона, зарегистрированные в приложении, или модуль с наиболее популярными сферами – отдых и туризм, услуги, здоровье и спорт, образование. Всего в приложении 40 модулей.

Горожане все чаще используют ресурс, чтобы записаться на прием в РИК, госучреждение или школу, узнать режим работы магазинов, кафе и ресторанов, вызвать аварийную бригаду, запланировать визит в салон красоты или на СТО.

Инициатива получила развитие в рамках реализации Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси». Пилотный проект реализован в Полоцке. На очереди – Глубокое, Пинск, Орша, Браслав, Барановичи, Лепель, Наровля.