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ЭКОНОМИКА РБ


СПРОС НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ В ИЮЛЕ СНИЗИЛСЯ, А ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫРОСЛО - REALT


17:16 23.08.2021

В целом середина 2021 года выдалась на рынке недвижимости столицы менее активной, чем обычно: более низким число проданных в июле квартир за последние 7 лет было лишь в 2018 году, когда спрос не достиг даже и 1000 сделок.

Как пишет Realt, предложение, напротив, демонстрировало рост: количество объявлений о продаже квартир за месяц выросло на 3%.

Продажи квартир сократились во всех сегментах практически одинаково. Исключением были только «трешки», число сделок с которыми уменьшилось не так сильно — только на 10%. Тем не менее, несмотря на это, общая структура спроса практически не изменилась: доля 1-комнатных квартир по-прежнему остается более высокой, чем обычно — 46%, доля 2-комнатных квартир — около трети.

«Бум» спроса на квартиры в новых готовых домах уже месяц отсутствует: доля сделок с такими ними в июле также практически не превышает среднемесячных 12−13%.

Чуть реже обычного покупали квартиры во Фрунзенском, Первомайском и Московском районе. Интерес покупателей к Октябрьскому району в июле, напротив, был немного выше, чем в другие месяцы.

Квартиры в современных каркасных домах пользовались спросом чаще обычного, в то время как на современные панельные и старые кирпичные дома обращали внимание реже.

Как упоминалось выше, в структуре спроса в большей мере фигурировали 1-комнатые квартиры, которые в июле в среднем продавались немного дороже, чем обычно. За счет этого средняя цена проданных в Минске квартир за месяц выросла на 0,9% и составила 1304 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1365 $/м2 (+1,3% за месяц) — $49 400; 2-комнатные квартиры: 1253 $/м2 (+0,1%) — $58 000; 3-комнатные квартиры: 1206 $/м2 (+1%) — $74 000; 4-комнатные квартиры: 1162 $/м2 (+4.8%) — $82 150.

Цены предложения, напротив, в июле показали отрицательную динамика — минус 0,5%. Сильнее остальных квадратный метр стал дешевле на 2%. 2-комнатные и 4-комнатные квартиры, напротив, в объявлениях о продаже подорожали на 0,5% и 1,2% соответственно.
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