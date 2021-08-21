С 1 сентября 2021 г. в соответствии в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, перерасчет пенсий будет произведен более чем 2,4 млн пенсионерам. На перерасчет до конца года направят 306,8 млн рублей, а в целом на выплату пенсий в 2021 году - порядка 14,8 млрд рублей.

В результате перерасчета основные размеры трудовых пенсий повышаются на 7%.

В номинальном выражении у каждого пенсионера повышение (увеличение) основного размера пенсии будет свое в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении пенсии.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 г., по оценке, составит почти 545 рублей и увеличится: на 6,3% по сравнению с августом 2021 г. (512 рублей), на 12% по сравнению с сентябрем 2020 г. (486 рублей).

При максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 5,0 и выше), пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 г. составит почти 924 рубля.

К основной пенсии выплачиваются доплата неработающим гражданам в возрасте 75-79 лет – 53,15 рубля; в возрасте 80 лет и старше – 70,87 рубля; надбавка на уход: инвалидам 1 группы – 70,87 рубля, лицам в возрасте старше 80 лет (кроме инвалидов 1 группы) - 35,44 рубля, повышение инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан – от 28,35 рубля до 354,35 рубля.

Суммарный размер выплат в виде возрастной доплаты и надбавки на уход к пенсии лицам в возрасте 80 лет и старше составляет 106,31 рубля.

При этом размеры установленных надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в сентябре не изменяются. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), в текущем году было произведено в феврале (на 1,8%), мае (на 4%), августе (на 3,7%).