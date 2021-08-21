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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 470,6 ТЫС. – МИНЗДРАВ
16:53 23.08.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 августа 2021 года выросло до 470,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 470 тыс. 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 464 тыс. 300 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 701 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 918 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 500 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 674 тыс. 134 теста.
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