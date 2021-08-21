Негосударственный сектор экономики в январе-июле 2021 года внес в бюджет 1620,2 млн рублей, что составляет 56% в общих налоговых поступлениях Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них платежи организаций составили 1543,3 млн рублей, или 53,3%, индивидуальных предпринимателей – 76,9 млн рублей, или 2,7%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличены на 14,7%, или на 207,5 млн рублей.

От физических лиц за январь-июль 2021 года поступило 86,1 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления в текущих ценах увеличились на 15,3%, или на 11,5 млн. рублей.