В январе-июле 2021 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 352,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 227,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 64,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 158,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 85 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 24,1% от общего ввода по области.