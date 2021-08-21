Коллектив Управления промыслово-геофизических работ ((УПГР) ПО «Белоруснефть» пополнился новой комплексной партией.

Как пишет портал neft.by, комплексная геофизическая партия состоит из четырех человек: начальника партии, геофизика и двух машинистов каротажных станций. Подразделению предоставлено новое российское оборудование, которое сейчас монтируется на каротажный подъемник для дальнейшей мобилизации на скважину.

Создание партии связано с увеличением объемов бурения скважин, что влечет за собой необходимость расширения геофизических исследований.

Поступивший для партии комплекс позволит выполнять геофизические исследования скважин на современном уровне. Машинист каротажной станции на электронном планшете пульта управления контролирует в реальном времени все замеры при проведении спускоподъемных операций. Среди других технических особенностей – высокая скорость спускоподъемных операций и возможность использовать оборудование для регистрации геофизических параметров с лабораторией каротажной ГИК-1 – на одном шасси автомобиля.