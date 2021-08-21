Возможность расширить производственные мощности в рамках пилотного проекта, реализуемого облисполкомом и «Белагропромбанком», получили фермеры Витебской области.

Как пишет газета «Витебские вести», презентация проекта состоялась с участием представителей органов власти, руководителей заинтересованных служб и фермеров. Совещание проходило в режиме видеоконференции, с учетом региональных студий в нем приняли участие около 400 человек.

По словам заместителя председателя облисполкома Бориса Ефремова, в результате укрупнения сельскохозяйственного производства остаются небольшие фермы на 100-200 голов скота, использование которых стало неэффективным. При них есть мелкоконтурная земля, куда без потерь не пустишь высокопроизводительную технику. Также имеются определенные трудовые ресурсы. Поэтому главная цель проекта – возвращение в оборот неиспользуемого имущества и способствование занятости. Кроме того, фермеры Витебщины заметно отстают от коллег из других регионов страны по доле валового производства сельскохозяйственной продукции. Если у нас показатель не превышает 2%, то в Брестской области он доходит до 8%. Сейчас на Витебщине 450 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), имеющих 25 тыс. га пашни. Радует, что в последнее время на землю приходят крупные инвесторы, заинтересованные в результате.

Руководитель КФХ «Терра Ностра» Олег Ивченко рассказал, что два года назад хозяйство получило 3,5 тыс. га земли обанкротившегося сельхозпредприятия «Плисы» Бешенковичского района. Большую часть угодий ввели в севооборот, на следующий год получили урожайность озимой пшеницы 40 ц/га (отдельные участки давали до 93 ц/га). Нынче зерновые дали на круг 41 ц/га, озимый рапс – 25 ц/га. В прошлом году «Терра ностра» взяло 2,7 тыс. га в Сенненском районе, сейчас там получили также достойный результат. За это время приобретено 50 единиц самоходной техники, в коллективе 80 человек, средняя зарплата с начала года 2 тыс. руб. КФХ специализируется на производстве семян импортных сортов, имеет амбиции выйти в лидеры (пока в тройке) по валовому производству среди элитхозов Беларуси. В планах выход на рынки России и Украины и строительство комплекса по производству семян в Сенно. Чтобы его работа была эффективной, Олег Ивченко попросил выделить еще 6 тыс. га земли. Руководитель хозяйства подсчитал, что введение в эксплуатацию комплекса позволит вытеснить с рынка Беларуси объем импортных семян на сумму 20 млн евро, также уменьшится стоимость одной тонны на 300-400 евро.

«Терра Ностра» несет большую социальную нагрузку: на своих территориях ремонтирует воинские мемориалы, зимой чистит от снега дороги в деревнях, следит за подъездными путями к кладбищам.

Начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» Олег Жингель сообщил, что в качестве целевой аудитории проекта выступают фермеры, расширяющие свое производство и вовлекающие в оборот неиспользуемые помещения и землю. Однако без внимания не останутся и перспективные идеи начинающих вести собственное дело на земле. Проект касается не только животноводства и растениеводства, в него могут быть включены рыбоводство и пчеловодство. На первоначальном этапе фермерам нужно обращаться в созданные при райисполкомах специальные комиссии.