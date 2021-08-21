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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 3,8 МЛН РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЖИТЕЛЯМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


14:47 23.08.2021

По предварительным данным, в Витебской области на учете состоит порядка 192 тысяч физических лиц, имеющих в собственности 215 тысяч транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения транспортным налогом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, 85 тысяч граждан, или 44%, в 2021 году воспользуются правом на освобождение от уплаты данного налога. В текущем году 107 тысячам жителей области необходимо будет уплатить более 3,8 млн. рублей транспортного налога.

В текущем году физические лица, имеющие транспортные средства, являющиеся объектом налогообложения транспортным налогом, должны будут не позднее 15 декабря 2021 года уплатить авансовый платеж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла — в размере 20 белорусских рублей за каждый объект налогообложения.

Извещения на такие платежи будут направлены налоговыми органами не позднее 1 ноября 2021 года.

При этом гражданам, имеющим доступ к «Личному кабинету», такие извещения будут направлены только в электронном виде в «Личный кабинет» без их дублирования на бумажном носителе и отправки почтовым отправлением.

Гражданам, уже имеющим доступ к «Личному кабинету», но при этом не использующим его возможности, инспекция по области рекомендует обратиться в налоговый орган с целью получения извещения по почте.

«Личный кабинет» находится на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.
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