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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОДРОС НА 1%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 8,1%
14:09 23.08.2021
В Брестской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 года составил 4042,5 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 3639,9 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 3 107 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,1% к уровню января-июля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 172 млн рублей, или 119,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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