В Брестской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 года составил 4042,5 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 3639,9 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 3 107 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,1% к уровню января-июля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 172 млн рублей, или 119,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.