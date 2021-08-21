В производстве экономических судов Беларуси на 1 августа 2021 года находилось 1420 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90% (1278 дел) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, в экономическом суде Минска рассматриваются порядка 43% (607 дел) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 142 делам.

В июле 2021 года принято к производству одно заявление о банкротстве в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны.

Определения о завершении ликвидационного производства либо прекращении производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении предприятий экономическими судами не выносились.