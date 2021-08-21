Комитет государственного контроля Гомельской области выработал предложения по совершенствованию работы службы «одно окно» в местных исполнительных и распорядительных органах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, госконтролеры изучили порядок осуществления административных процедур службами «одно окно», проанализировали их штатную численность, графики работы, а также возможность предварительной записи на прием, наличие единого справочно-информационного номера для оказания консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур, обеспечение условий безбарьерной среды, использование программного обеспечения и справочных баз данных.

Выявлены резервы повышения эффективности деятельности служб «одно окно» за счет предоставления им доступа к отдельным базам данных государственных органов и организаций, доработки программного комплекса «одно окно», обеспечения единообразного подхода к формированию штатной численности служб и др.

К примеру, программный комплекс не предусматривает возможность автоматического формирования заявления по административным процедурам: граждане заполняют форму вручную, что увеличивает затраты времени на совершение процедуры.

Требует корректировки штатная численность отдельных служб «одно окно». Как выяснилось, в некоторых регионах при одинаковом количестве работников и практически одинаковой заработной плате объем выполняемой работы отличается в разы. Так, в службах «одно окно» районных администраций г. Гомеля работают по 5 специалистов, при этом численность населения в Советском районе в 2,5 раза больше, чем в Новобелицком, а количество принятых заявлений по административным процедурам за январь-июнь текущего года больше в 2 раза.

Напомним, правовой статус службы «одно окно» закреплен указом № 202 от 24 мая 2018 года. Ее основная цель – упрощение информационного взаимодействия граждан с государством. Речь идет о выдаче различных справок, выписок и других административных решений (в настоящее время госорганы осуществляют более 180 таких административных процедур). Координация деятельности служб «одно окно» в регионах возложена на облисполкомы.