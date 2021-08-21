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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ПОДРОСЛИ НА 0,1%
13:10 23.08.2021
В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 12,6 млн тонн грузов, или 100,1% к январю-июлю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 3404,4 млн тонно-километров, или 108,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2021 г. воспользовались 86,7 млн человек, или 93,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 553,7 млн пассажиро-километров, или 93% к уровню января-июля 2020 г.
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