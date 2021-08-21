Организации ВПК Беларуси привезут более 180 образцов продукции на 7-й Международный военно-технический форум «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в этом году на подмосковный оружейный форум Беларусь делегирует внушительный десант из 15 организаций, компаний и учреждений образования различных форм собственности и ведомственного подчинения.

Организатором коллективного стенда под эгидой Госкомвоенпрома выступит ЗАО «Белтехэкспорт».

В составе его участников – ведущие организации отечественной оборонки, такие как холдинг «Геоинформационные системы управления» (в составе ОАО «АГАТ — системы управления», ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», ОАО «АГАТ — электромеханический завод»); ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»; ОАО «140 ремонтный завод»; ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»; ОАО «ВОЛАТАВТО»; ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»; ГВТУП «Белспецвнештехника»; НПУП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО».

ОАО «Пеленг», ОАО «Минский завод колесных тягачей», УП «Минотор-Сервис»; УО «БГУИР» будут представлены отдельными стендами. Представители еще 9 организаций приедут на форум «Армия-2021» с деловой программой посещения.

Организации белорусского ВПК привезут в подмосковную Кубинку широкий спектр современных и перспективных образцов техники и вооружения, которые базируются на научно-техническом потенциале отечественного оборонного сектора экономики.

Среди демонстрируемых образцов преимущественно высокотехнологичные разработки – новейшие разработки в области создания образцов бронетанковой техники; современных автоматизированных систем управления для ВВС и войск ПВО, Сухопутных войск, систем и средств связи и передачи данных; роботизированных комплексов воздушного базирования, в том числе в ударном исполнении; средств подвижности и разведки, в том числе на легкобронированной базе; дистанционно управляемых боевых модулей линейки «АДУНОК»; средств отображения и обработки информации для жестких условий эксплуатации (в том числе видеомониторы, авиационные дисплейные модули, защищённые отечественные ноутбуки и панельные ЭВМ, микродисплейные системы индикации и др.); оптико-электронных приборов и комплексов для бронетанковой техники, стрелкового оружия и ствольной артиллерии (в том числе приборы наблюдения и разведки); контрольно-измерительных СВЧ приборов и оборудования в диапазоне частот от 0,01 до 220 ГГц; оборудования в области радиолокации, связи и навигации (в том числе радиовысотомеры, телеметрическая аппаратура, РЛС малой дальности), а также возможности организаций по модернизации военной техники советского и российского производства.

Ряд из них будет демонстрироваться на форуме впервые.

ОАО «МЗКТ» представит на выставке совершенно новую разработку предприятия – бронетранспортер V-2 МЗКТ-690003 (8х8) с новым необитаемым боевым модулем АДУНОК-БМ-30, разработанным специалистами ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей».

БМ-30 позволяет расширить сферу применения боевых бронированных машин, в том числе и для стрельбы по воздушным целям. В центральной части модуля смонтирована автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм с приводами вертикального наведения, позволяющими применять оружие в диапазоне от минус 5° до +75°.

Приводы наведения связаны как с центральной орудийной установкой, так и с 7,62 - мм пулеметом ПКТ, смонтированным справа от основного орудия.

Новый необитаемый боевой модуль универсален и предназначен для различных существующих и перспективных платформ гусеничного и колесного типа.

Бронетранспортер БТР-V2 разработан в интересах Министерства обороны Республики Беларусь в инициативном порядке и в перспективе может заменить такие боевые машины, как БМП-1, БМП-2, БТР-70 и БТР-80, находящиеся на вооружении белорусской армии.

ОАО «2566 заводом по ремонту радиоэлектронного вооружения» представит возможности по модернизации РСЗО «Град» - макет боевой машины «Град» на базе отечественного колесного шасси «МАЗ» (проект «БелГрад-2»). В июне 2021 года опытный образец боевой машины БМ-21Б успешно выдержал главный экзамен - государственные испытания.

Среди новинок – беспилотный авиационный комплекс (БАК) «Сыщик» с оптической станцией (разработка ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»), мобильный комплекс радиоперехвата ВЧ диапазона «Волар-П» (разработка ОАО «ВОЛАТАВТО») и макет комплексной аппаратной связи на быстроразвертываемой платформе (разработка холдинга «Геоинформационные системы управления»).

БАК «Сыщик» представляет собой быстро развертываемый БАК с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ) для оптического наблюдения в режиме 24/7 за окружающей обстановкой с высоты до 100 метров. Электропитание БАК осуществляется через систему проводного питания. В состав ГОЭМ входит тепловизионная камера и FulHD камера видимого диапазона, лазерный дальномер, установленные на гиростабилизированной поворотной платформе.

Участие в предстоящем форуме заявили более полутора тысяч российских и иностранных компаний (в том числе из 12 зарубежных стран), которые представят свыше 20 тысяч различных разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.

На форуме ожидаются делегации из 97 стран, причем 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств.

Белорусскую делегацию на «Армия-2021» возглавит председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Дмитрий Пантус.