В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 9234,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,4% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 86,1%, в обрабатывающей промышленности – 112,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,6% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,9%.