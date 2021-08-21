Евразийский банк развития (ЕАБР) отмечает замедление динамики валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в июле 2021 года к уровню июня 2021 года до 3-3,4% год к году. Об этом говорится в еженедельном обзоре новостей экономики ЕАБР.

«Рост ВВП Беларуси, по оценке ЕАБР, замедлился в июле до 3-3,4% год к году с около 4% месяцем ранее», - говорится в сообщении.

В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности: рост снизился до 1,5% год к году с 6,1% в июне в условиях завершения активной фазы восстановления внешнего спроса. Поддержала экономику в июле сфера услуг, что во многом компенсировало снижение вклада промышленности.

«На фоне сокращения инвестиций (минус 13,4% г/г в июле) это может указывать на оживление потребительской активности в связи с адаптацией к условиям пандемии», - отме6чают аналитики ЕАБР.