|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ВВП БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ ДО 3-3,4%
12:26 23.08.2021
Евразийский банк развития (ЕАБР) отмечает замедление динамики валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в июле 2021 года к уровню июня 2021 года до 3-3,4% год к году. Об этом говорится в еженедельном обзоре новостей экономики ЕАБР.
«Рост ВВП Беларуси, по оценке ЕАБР, замедлился в июле до 3-3,4% год к году с около 4% месяцем ранее», - говорится в сообщении.
В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности: рост снизился до 1,5% год к году с 6,1% в июне в условиях завершения активной фазы восстановления внешнего спроса. Поддержала экономику в июле сфера услуг, что во многом компенсировало снижение вклада промышленности.
«На фоне сокращения инвестиций (минус 13,4% г/г в июле) это может указывать на оживление потребительской активности в связи с адаптацией к условиям пандемии», - отме6чают аналитики ЕАБР.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
Курсы в банках
на 23.08.2021
Конвертация в банках
на 23.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте