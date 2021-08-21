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C 1 СЕНТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ГОССТАНДАРТ НА ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН ДЛЯ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА


12:08 23.08.2021

C 1 сентября 2021 г. в Беларуси вводится стандарт СТБ ISO 11684-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, СТБ ISO 11684-2021 «Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Знаки безопасности и символические изображения, предупреждающие об опасности. Общие принципы» устанавливает общие принципы разработки и применения знаков безопасности и символических изображений опасности, постоянно установленных на тракторах, машинах для сельского и лесного хозяйства, механизированном оборудовании для работы в садах и на газонах.

Знаки безопасности применяются с целью предупреждения персонала о существующей или потенциальной опасности, идентификации и описания характера опасности, разъяснения последствий потенциального повреждения и доведения до персонала информации о том, как избежать опасности. Поэтому такой знак должен размещаться на машине в месте, хорошо видимом оператору, быть максимально защищенным от повреждения и уничтожения и иметь достаточно продолжительный срок службы.

В стандарте указано назначение знаков безопасности, описаны их основные форматы, размеры и цвета и предоставлены рекомендации по разработке.

Так, знак безопасность должен состоять из двух или более прямоугольных панелей, которые передают информацию об опасностях, связанных с эксплуатацией машины.

Существуют четыре формата знаков безопасности: двухпанельный: сигнальная панель, панель сообщений; трехпанельный: сигнальная панель, графическая панель, панель сообщений; двухпанельный: графическая панель, панель сообщений; двухпанельный: две графические панели.

В приложениях к стандарту приведены примеры знаков безопасности без текста, и символические изображения опасности и их избежания.

СТБ ISO 11684-2021 разработан в БелГИСС.
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