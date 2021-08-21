ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 3,7%

11:47 23.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-июль 2021 г. в текущих ценах составил 10 484,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,7% больше к уровню января-июля 2020 г.