Незаконный ввоз электромобиля на территорию Евразийского экономического союза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, стоимость Tesla оказалась занижена почти в полтора раза.

Согласно документам, представленным к таможенному контролю, в грузовике перемещались легковые автомобили марки Mercedes-Benz и Tesla Model 3. В ходе проверки установлено, что реальная стоимость электромобиля порядка 36,5 тыс. евро. Таким образом литовский перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей 1,5 тыс. евро.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% стоимости от суммы незаконно перемещаемого товара.