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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ TESLA


11:12 23.08.2021

Незаконный ввоз электромобиля на территорию Евразийского экономического союза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, стоимость Tesla оказалась занижена почти в полтора раза.

Согласно документам, представленным к таможенному контролю, в грузовике перемещались легковые автомобили марки Mercedes-Benz и Tesla Model 3. В ходе проверки установлено, что реальная стоимость электромобиля порядка 36,5 тыс. евро. Таким образом литовский перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей 1,5 тыс. евро.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% стоимости от суммы незаконно перемещаемого товара.
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