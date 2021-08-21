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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «МИНСК» В 1-М ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 51%
10:58 23.08.2021
За 1-е полугодие 2021 г. объем экспорта резидентов СЭЗ «Минск» увеличился на 51% по отношению к 1-му полугодию 2020 г. и составил $847,6 млн.
Как сообщает сайт СЭЗ, по сравнению с 1-м полугодием 2020 года достигнут рост объемов производства промышленной продукции на 61% до Br2 млрд 866 млн, выручки от реализации - на 58% до Br2 млрд 991 млн, инвестиций в основной капитал - на 38% (в сопоставимых ценах до Br153 млн), поступило прямых иностранных инвестиций на чистой основе $57,3 млн.
Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Минск» составила Br182,5 млн (в 1-м полугодии 2020 года – Br44,4 млн).
В бюджет и внебюджетные фонды уплачено Br216 млн налогов, сборов и платежей. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
В 1-м полугодии 2021 года резидентами СЭЗ «Минск» на дополнительно введенные рабочие места принято 594 человека. Среднесписочная численность работников всех компаний-резидентов СЭЗ «Минск» на сегодня составляет 24 718 человек.
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