В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2359 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2255,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года. В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 192,4 тыс. тонн, молока – 1148,7 тыс. тонн, яиц получено 339,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и 81,8% производства яиц.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 871,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 291,6 тыс. голов. Численность свиней составила 345,7 тыс. голов.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 60,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2020 г. – 50,4%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 739,2 тыс. тонн при средней урожайности 35,5 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1122,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 743,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 13 центнеров кормовых единиц, кормов из трав – 11,4 центнера.