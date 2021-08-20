|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 60 ЕДИНИЦ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДТЕХНИКИ
09:36 23.08.2021
В Беларуси за 8 месяцев 2021 года отремонтировали 61 единицу высокотехнологичной медицинской техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, речь идет о 31компьютерном томографе, 17 магнитно-резонансных томографах, 8 линейных ускорителях, 4 рентгеновских ангиографических аппаратах, одном томографе позитронно-эмиссионном.
На сегодня в ремонте находятся 11 единиц оборудования, или 4,2% всего парка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
Курсы в банках
на 23.08.2021
Конвертация в банках
на 23.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте