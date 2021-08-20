ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 60 ЕДИНИЦ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДТЕХНИКИ

09:36 23.08.2021 В Беларуси за 8 месяцев 2021 года отремонтировали 61 единицу высокотехнологичной медицинской техники. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, речь идет о 31компьютерном томографе, 17 магнитно-резонансных томографах, 8 линейных ускорителях, 4 рентгеновских ангиографических аппаратах, одном томографе позитронно-эмиссионном. На сегодня в ремонте находятся 11 единиц оборудования, или 4,2% всего парка.