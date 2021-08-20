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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 7,2%


09:23 23.08.2021

За январь-июнь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 4,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 10,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 12% от общего объема кредиторской задолженности.
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