|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 1 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДУТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН
18:01 20.08.2021
1 сентября в рамках акции «Дорогой добра в страну знаний» граждане смогут получить бесплатную консультацию у нотариусов нотариальных контор и нотариального бюро Минской области.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, бесплатную правовую помощь по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, окажут гражданам, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования.
Проконсультироваться можно в течение рабочего дня как при личном обращении, так и по телефону.
Список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно узнать здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
Курсы в банках
на 20.08.2021
Конвертация в банках
на 20.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте