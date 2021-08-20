1 сентября в рамках акции «Дорогой добра в страну знаний» граждане смогут получить бесплатную консультацию у нотариусов нотариальных контор и нотариального бюро Минской области.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, бесплатную правовую помощь по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, окажут гражданам, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования.

Проконсультироваться можно в течение рабочего дня как при личном обращении, так и по телефону.

Список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно узнать здесь.