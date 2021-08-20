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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ ПРИЗНАЛ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ДВУХ КОМПАНИЙ


17:54 20.08.2021

Минфин Беларуси 17 августа 2021 года признал недобросовестной эмиссию именных облигаций первого выпуска ООО «Шигонг Кэпитал», а размещенные облигации – недействительными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, решение принято в связи с выявлением факта эмиссии ООО «Шигонг Кэпитал» облигаций первого выпуска на основании документов, содержащих недостоверную информацию о финансовом состоянии эмитента в части существенного завышения в бухгалтерском учете и отчетности стоимости вложений в долгосрочные активы и собственного капитала данного общества.

«Все облигации первого выпуска ООО «Шигонг Кэпитал» подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные ООО «Шигонг Кэпитал» от размещения облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход, подлежат возврату инвесторам (владельцам облигаций). Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет ООО «Шигонг Кэпитал», - отметили в ведомстве.

При этом еще две компании несут субсидиарную ответственность в части возврата средств инвесторам: ООО «Независимая управляющая компания», директор которой подписал эмиссионные документы ООО «Шигонг Кэпитал» («Независимая управляющая компания» оказывает эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности) и ООО «Инновационный консалтинг», директор которой своей подписью подтвердил «достоверность» информации об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.

По такой же причине Минфин также признал недобросовестной эмиссию именных облигаций первого выпуска ООО «Стримфорс» и предотвратил размещение облигаций этой компании.
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