Генпрокуратура направила в Совмин ряд предложений, касающихся рекультивации нарушенных земель, в том числе с использованием отходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, поводом послужили проверки исполнения в Гомельской, Могилевской и Минской областях законодательства о порядке рекультивации нарушенных земель (карьеров), по результатам которых зафиксированы многочисленные нарушения.

Согласно статистическому отчету о наличии и распределении земель по состоянию на 1 января 2021 года в республике значилось 0,8 тыс. га земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых. Вместе с тем, по информации Минприроды, в 2020 году в разработке находились 1 467 карьеров общей площадью свыше 9,7 тыс. га нарушенных земель. Это подтвердило их плохой учет компетентными органами.

В отдельных решениях райисполкомов о предоставлении участков для добычи полезных ископаемых вопреки требованиям ст.35 Кодекса Республики Беларусь о земле не содержались условия о снятии, сохранении и использовании плодородного слоя почвы, не определялся порядок возврата и использования нарушенных земель.

При отсутствии контроля со стороны местных властей землепользователи в нарушение ст.82 названного Кодекса рекультивировали внутрихозяйственные карьеры без проектной документации.

Выявлены факты оформления актов приемки-передачи рекультивированных земель при некачественном проведении работ, а также непринятия мер к восстановлению плодородного слоя почвы.

По мнению прокуратуры, подобные факты указывают на формальную работу образованных при райисполкомах профильных комиссий.

В адресованной Совмину информации Генпрокуратура предложила принять комплекс организационно-практических мер по надлежащему учету нарушенных земель, рекультивации карьеров, максимальному вовлечению восстановленных земель в хозяйственный оборот.

Кроме того, предлагается разработать нормативные правовые акты, регулирующие рекультивацию нарушенных земель, в том числе с использованием отходов. При этом предусмотреть в них обязанность получать в специализированных институтах заключения о результатах оценки плодородия и агрохимических свойств рекультивированных земель, а также их приемки-передачи после выполнения биологической рекультивации и вовлечения в оборот.

Помимо этого, внесено предложение проработать вопрос об установлении экологического налога на деятельность по использованию отходов, включая полученные от их переработки материалы, для рекультивации нарушенных земель, изоляции слоев на полигонах.