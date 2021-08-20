|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА В СОВМИН РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
17:01 20.08.2021
Генпрокуратура направила в Совмин ряд предложений, касающихся рекультивации нарушенных земель, в том числе с использованием отходов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, поводом послужили проверки исполнения в Гомельской, Могилевской и Минской областях законодательства о порядке рекультивации нарушенных земель (карьеров), по результатам которых зафиксированы многочисленные нарушения.
Согласно статистическому отчету о наличии и распределении земель по состоянию на 1 января 2021 года в республике значилось 0,8 тыс. га земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых. Вместе с тем, по информации Минприроды, в 2020 году в разработке находились 1 467 карьеров общей площадью свыше 9,7 тыс. га нарушенных земель. Это подтвердило их плохой учет компетентными органами.
В отдельных решениях райисполкомов о предоставлении участков для добычи полезных ископаемых вопреки требованиям ст.35 Кодекса Республики Беларусь о земле не содержались условия о снятии, сохранении и использовании плодородного слоя почвы, не определялся порядок возврата и использования нарушенных земель.
При отсутствии контроля со стороны местных властей землепользователи в нарушение ст.82 названного Кодекса рекультивировали внутрихозяйственные карьеры без проектной документации.
Выявлены факты оформления актов приемки-передачи рекультивированных земель при некачественном проведении работ, а также непринятия мер к восстановлению плодородного слоя почвы.
По мнению прокуратуры, подобные факты указывают на формальную работу образованных при райисполкомах профильных комиссий.
В адресованной Совмину информации Генпрокуратура предложила принять комплекс организационно-практических мер по надлежащему учету нарушенных земель, рекультивации карьеров, максимальному вовлечению восстановленных земель в хозяйственный оборот.
Кроме того, предлагается разработать нормативные правовые акты, регулирующие рекультивацию нарушенных земель, в том числе с использованием отходов. При этом предусмотреть в них обязанность получать в специализированных институтах заключения о результатах оценки плодородия и агрохимических свойств рекультивированных земель, а также их приемки-передачи после выполнения биологической рекультивации и вовлечения в оборот.
Помимо этого, внесено предложение проработать вопрос об установлении экологического налога на деятельность по использованию отходов, включая полученные от их переработки материалы, для рекультивации нарушенных земель, изоляции слоев на полигонах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
Курсы в банках
на 20.08.2021
Конвертация в банках
на 20.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте