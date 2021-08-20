В Минской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 5670,1 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,7% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 5368,5 млн рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.

В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 9878,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января-июля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 198,7 млн рублей, или 116,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.