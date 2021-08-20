|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АНАЛИТИКИ БУТБ ПРОГНОЗИРУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛОПРОКАТА
16:24 20.08.2021
Во втором полугодии 2021 г. стоимость металлопроката на биржевых торгах демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. При этом постоянно сокращающийся разрыв между объемом спроса и предложения, а также стабилизация цен на мировом рынке дают основания говорить о формировании нисходящего тренда, который, вероятнее всего, сохранится в ближайшей перспективе. К такому выводу пришли аналитики ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) по результатам мониторинга биржевых котировок на металлопродукцию в июле-августе текущего года.
По данным биржи, в первой половине августа цены на самые востребованные у белорусских потребителей электросварные и водогазопроводные трубы снизились в среднем на 10%, на горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат - на 8-9%, на уголок и швеллер - на 5-7%, на арматуру и балку - на 4%.
Поэтому на основании анализа ключевых ценообразующих факторов решено с 25 августа 2021 г. скорректировать в сторону уменьшения границы ценового коридора, действующего на торгах черными металлами и изделиями из них.
При этом следует отметить, что белорусский биржевой рынок металла в полной мере отражает изменения в мировой конъюнктуре и прежде всего в России - основном поставщике металлопродукции в Беларусь. Среди главных причин сложившейся ситуации: насыщение рынка, увеличение складских запасов, снижение спроса, реализация более гибкой ценовой политики крупнейшими заводами-изготовителями и торговыми домами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
Курсы в банках
на 20.08.2021
Конвертация в банках
на 20.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте