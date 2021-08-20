В Витебской области зарегистрировано 31 908 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7935 организаций и 23973 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков за январь-июль 2021 года составили 290,8 млн рублей. При этом по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 255,6 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 35,2 млн рублей.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила около 22%.