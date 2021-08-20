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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛО ЭКСПОРТ ПОЧТИ НА 20%
15:48 20.08.2021
Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» ОАО «Кричевцементношифер» за январь-июнь 2021 года отгрузило на экспорт на 19,6% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сальдо внешней торговли составило 13,1 млн долларов (темп роста – 114%).
Экспорт собственно цемента вырос на 15% до 295,7 тысячи тонн.
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