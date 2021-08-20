В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 21 млн тонн грузов, или 92,3% к объему грузов, перевезенных в январе-июле 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 3 547,7 млн тонно-километров (99,1% к январю-июлю 2020 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2021 г. воспользовались 60,4 мл. человек, что по сравнению с январем-июлем 2020 г. составляет 96%.

Пассажирооборот транспорта составил 693 млн пассажиро-километров, или 90,8% к уровню января-июля 2020 г.