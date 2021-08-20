|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ РУХНУЛИ НА 7,7%
15:35 20.08.2021
В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 21 млн тонн грузов, или 92,3% к объему грузов, перевезенных в январе-июле 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 3 547,7 млн тонно-километров (99,1% к январю-июлю 2020 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2021 г. воспользовались 60,4 мл. человек, что по сравнению с январем-июлем 2020 г. составляет 96%.
Пассажирооборот транспорта составил 693 млн пассажиро-километров, или 90,8% к уровню января-июля 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
Курсы в банках
на 20.08.2021
Конвертация в банках
на 20.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте