В учебном году 2021/2022 за пользование комплектом учебников для учащихся 1-11 классов придется заплатить 14,5 рубля. О этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, для льготников (многодетные семьи) сумма установлена в размере 7,25 рубля.

При этом дети с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, сироты, а также дети, родители которых являются инвалидами I или II группы получат учебники бесплатно.

Заплатить за учебники можно и через АИС "Расчет" (ЕРИП).

Для этого необходимо: выбрать пункт "Система "Расчет" (ЕРИП). Далее следует выбрать последовательно вкладки: Образование и развитие → Отделы, управления образования → Минск → УО Советского р-на → Учебники. После этого ввести номер школы и класс, фамилию и сумму к оплате, проверить корректность информации. Затем нужно совершить платеж.

Внести оплату за пользование школьными учебниками и пособиями нужно до 1 октября.