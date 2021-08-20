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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТОИМОСТЬ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКАМИ В ЭТОМ ГОДУ НЕ ПРЕВЫСИТ 14,5 РУБЛЯ
15:25 20.08.2021
В учебном году 2021/2022 за пользование комплектом учебников для учащихся 1-11 классов придется заплатить 14,5 рубля. О этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, для льготников (многодетные семьи) сумма установлена в размере 7,25 рубля.
При этом дети с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, сироты, а также дети, родители которых являются инвалидами I или II группы получат учебники бесплатно.
Заплатить за учебники можно и через АИС "Расчет" (ЕРИП).
Для этого необходимо: выбрать пункт "Система "Расчет" (ЕРИП). Далее следует выбрать последовательно вкладки: Образование и развитие → Отделы, управления образования → Минск → УО Советского р-на → Учебники. После этого ввести номер школы и класс, фамилию и сумму к оплате, проверить корректность информации. Затем нужно совершить платеж.
Внести оплату за пользование школьными учебниками и пособиями нужно до 1 октября.
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