ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ 16,54% АКЦИЙ ОАО «ПМК-4»

15:07 20.08.2021 Находящиеся в собственности Минской области 5958 акций (16,54% уставного фонда) ОАО «ПМК-4» 20 августа 2021 г. проданы по результатам аукциона в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» единственному участнику аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Фонде «Минскоблгосимущество», цена продажи пакета акций составила 191 192,22 рубля.