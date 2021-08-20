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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ 16,54% АКЦИЙ ОАО «ПМК-4»
15:07 20.08.2021
Находящиеся в собственности Минской области 5958 акций (16,54% уставного фонда) ОАО «ПМК-4» 20 августа 2021 г. проданы по результатам аукциона в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» единственному участнику аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Фонде «Минскоблгосимущество», цена продажи пакета акций составила 191 192,22 рубля.
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