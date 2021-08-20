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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В 1,5 РАЗА


14:35 20.08.2021

В январе-июне текущего года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» инвестировали 147 млн рублей в основной капитал, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, большая часть средств (60%) направлена на приобретение современного оборудования, машин и транспортных средств.

Для финансирования проектов с начала деятельности СЭЗ «Гродноинвест» резидентами привлечено $1,8 млрд иностранных инвестиций с учетом кредитных линий, что является лучшим показателем среди СЭЗ республики.

Активно идет строительство новых экспортоориентированных производств ООО «ЭйчЭс Белакон», Сморгонский опытный лесхоз, Гродненский стеклозавод. Ведется модернизация ОАО «Мостовдрев», ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», ОАО «Белкард» и др., строится инфраструктура ООО «Белагротерминал», ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» и др. Администрацией СЭЗ реализуется масштабные инфраструктурные проекты на индустриальных площадках в Сморгони и Гродно.

Всего в инвестиционную программу СЭЗ «Гродноинвест» на 2021 год включены 43 проекта, реализуемых резидентами СЭЗ. В ближайшее время к ним добавятся проекты новых резидентов СЭЗ. Планируется строительство предприятий по инновационному производству изделий из синтетических полимеров, производству стальных труб и профилей, производству металлических конструкций.

Для реализации инвестиционных проектов резидентам СЭЗ «Гродноинвест» предоставляются налоговые, таможенные и иные преференции, земля предоставляется без аукциона.
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