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ЭКОНОМИКА РБ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПОВРЕЖДЕН КАБЕЛЬ - БЕЛТЕЛЕКОМ
14:00 20.08.2021
На территории Беларуси поврежден кабель.
Как сообщает РУП «Белтелеком», в связи с этим могут наблюдаться проблемы с доступом в интернет к ресурсам «российского» сегмента.
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