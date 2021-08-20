ЭКОНОМИКА РБ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПОВРЕЖДЕН КАБЕЛЬ - БЕЛТЕЛЕКОМ

14:00 20.08.2021 На территории Беларуси поврежден кабель. Как сообщает РУП «Белтелеком», в связи с этим могут наблюдаться проблемы с доступом в интернет к ресурсам «российского» сегмента.