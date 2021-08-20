Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 августа 2021 года выросло до 466,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 466 тыс. 948 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 460 тыс. 813 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1723 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3659 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1738 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 326 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 623 тыс. 360 тестов.