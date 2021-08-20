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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОСЛО НА 12,4%


13:32 20.08.2021

В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства в Минской области в текущих ценах составил 16 660,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 112,4% к январю-июлю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 44,1%, в обрабатывающей промышленности – на 12,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,5%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло всего лишь на 0,1%.

Индекс промышленного производства за июль 2021 г. к июлю 2020 г. составил 101,6%, к июню 2021 г. – 103,7%.
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