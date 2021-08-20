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ЭКОНОМИКА РБ


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДЯТ 23 АВГУСТА В БГУ


13:17 20.08.2021

Диалоговая площадка «Высшее образование: национальный диалог 2021» состоится 23 августа в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдет она в рамках Республиканского педагогического совета, мероприятия которого организуются 23 и 24 августа на базе университетов, школ и других учреждений образования страны.

Поприветствуют участников диалоговой площадки в БГУ начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович и ректор БГУ Андрей Король. Руководитель ведущего вуза также выступит модератором обсуждений.

Доклады по теме представят ректоры и проректоры Академии управления при президенте, Белорусского национального технического университета, Международного университета «МИТСО», Полоцкого государственного университета, Белорусского государственного медицинского университета и Белорусско-российского университета. На примере своих вузов руководители поделятся опытом организации учебной деятельности и выступят с предложениями по повышению качества образовательного процесса.

Всего в рамках республиканского форума запланирована работа 18 секций и тематических круглых столов, которые объединят около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений страны. С учетом новых тенденций и подходов участники выработают решения по развитию и совершенствованию системы образования Беларуси. Кроме того, в числе приоритетных вопросов новая редакция Кодекса об образовании.

Наиболее актуальные предложения будут вынесены на пленарное заседание педсовета, которое состоится 24 августа. Также его участники смогут ознакомиться с выставкой эффективного педагогического опыта, новинками учебной и учебно-методической литературы, образовательными ресурсами и технологиями в сфере образования.

Планируется, что озвученные в рамках Республиканского педсовета предложения по совершенствованию системы образования, вступят в силу до 1 сентября 2022 года.
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