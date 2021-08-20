ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 ГОДА ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 3,8%

12:59 20.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-июль 2021 г. в текущих ценах составил 16 901,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 3,8% по сравнению с январем-июлем 2020 г.