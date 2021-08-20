ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АВТОПОГРУЗЧИК АМКОДОР 451А ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ ЕАЭС


12:31 20.08.2021

Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А прошел регистрацию в евразийском реестре промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба предприятия, АМКОДОР 451А – универсальная самоходная подъемно-транспортная машина. Она предназначена для погрузки, выгрузки и перемещения на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах.

Оснащена дизельным двигателем Минского моторного завода Д-245 мощностью 77 кВт и гидромеханической передачей производства холдинга «АМКОДОР». Это надежная машина, рассчитанная на постоянную работу при максимальных нагрузках.

Снаряженная масса погрузчика составляет 7400 кг, при этом грузоподъемность достигает 5000 кг. Подъем груза осуществляется со скоростью не более 0,24 м/с, опускание как груженных, так и свободных вил проходит несколько быстрее – 0,5 м/с.

Модель может комплектоваться стандартными или удлиненными вилами, а также крановой стрелой. Сменные рабочие органы значительно расширяют область применения автопогрузчика.

Напомним, новинка ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» кормосмеситель-раздатчик В-МИКС 14Н-2Ш получил сертификат Евразийского экономического союза на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
валюта курс
EUR 2.9399
USD 2.5168
RUB 3.3849
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9399 -0.0041
USD 2.5168 -0.0023
RUB 3.3849 -0.0144
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9390
USD 2.5100 2.5170
RUB 3.3750 2.3940
подробнее

Конвертация в банках
на 20.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1720
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 74.0000 74.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте