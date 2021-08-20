Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А прошел регистрацию в евразийском реестре промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба предприятия, АМКОДОР 451А – универсальная самоходная подъемно-транспортная машина. Она предназначена для погрузки, выгрузки и перемещения на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах.

Оснащена дизельным двигателем Минского моторного завода Д-245 мощностью 77 кВт и гидромеханической передачей производства холдинга «АМКОДОР». Это надежная машина, рассчитанная на постоянную работу при максимальных нагрузках.

Снаряженная масса погрузчика составляет 7400 кг, при этом грузоподъемность достигает 5000 кг. Подъем груза осуществляется со скоростью не более 0,24 м/с, опускание как груженных, так и свободных вил проходит несколько быстрее – 0,5 м/с.

Модель может комплектоваться стандартными или удлиненными вилами, а также крановой стрелой. Сменные рабочие органы значительно расширяют область применения автопогрузчика.

Напомним, новинка ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» кормосмеситель-раздатчик В-МИКС 14Н-2Ш получил сертификат Евразийского экономического союза на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».