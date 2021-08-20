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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОДРОСЛО НА 2%


11:57 20.08.2021

В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2959,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2880,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 306,2 тыс. тонн, молока – 1 185,3 тыс. тонн, яиц получено 726,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 88,7% производства яиц.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 950 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 327,3 тыс. голов. Численность свиней составила 668,3 тыс. голов.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 42,3% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2020 г. – 29%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 731 тыс. тонн при средней урожайности 35,9 центнеров с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1090,2 тыс. тонн, из них кормов из трав – 845,4 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 11,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 11,8 центнера.
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