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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКОЕ МОРОЖЕНОЕ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ БУТБ


11:51 20.08.2021

«ОршаСырЗавод» – один из ведущих производителей плавленых сыров и мороженого в Беларуси – намерен экспортировать свою продукцию через электронную B2B-площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, первые заявки на продажу пломбира общим объемом около 4 т уже размещены в биржевой торговой системе. Ранее мороженое на БУТБ никогда не продавалось.

По словам представителей оршанского предприятия, решение об использовании B2B-площадки БУТБ для реализации мороженого, а в перспективе и всего ассортимента продукции, выпускаемой «ОршаСырЗавод», обусловлено возможностью с минимальными рисками получить доступ на зарубежные рынки, а также комплексной маркетинговой поддержкой со стороны биржи.

«Как и многие другие молокоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь, мы активно продвигаем свою продукцию на внешние рынки. Пока основным рынком сбыта для нас является Российская Федерация, но мы, безусловно, заинтересованы в расширении географии продаж. Кстати, именно возможность диверсификации экспорта и подтолкнула нас к решению воспользоваться биржевым механизмом. Поскольку для нашего предприятия это своего рода эксперимент, на начальном этапе мы будем выставлять на торги только мороженое. На сегодняшний день мы уже разместили заявки на продажу пломбира. Рассчитываем на этой небольшой партии протестировать новый для нас инструмент и с его помощью найти покупателей в России. В дальнейшем, конечно же, планируем реализовывать на биржевых торгах и нашу самую ходовую позицию – плавленые сыры», – отметили представители «ОршаСырЗавод».

Дочернее производственное унитарное предприятие «ОршаСырЗавод» входит в состав ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» Витебской области. Предприятие специализируется на производстве и реализации широкого ассортимента плавленых сыров (свыше 40 наименований) и мороженого (свыше 50 наименований).
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