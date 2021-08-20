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ЭКОНОМИКА РБ
ГИДРОПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ В ОРШЕ
10:56 20.08.2021
В Орше будут выпускать гидроподъемники для тракторов МТЗ. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Согласно информации, участок, специально для этого предназначенный, планируется открыть на Оршанском инструментальном заводе уже в этом месяце.
«Участок будет оснащен станками в основном белорусских производителей. Только семь токарных с ЧПУ — немецкой компании DMG MORI, - пояснил заместитель директора ОИЗ Игорь Русаков.
Подготовкой производства, разработкой технологий, планировочных решений занимались специалисты двух отделов — проектно-технологического механообработки и конструкторско-инструментального — управления главного технолога МТЗ. Сейчас выполняется наладка оборудования и технологий обработки деталей, входящих в узлы гидроподъемников.
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