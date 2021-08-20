В Орше будут выпускать гидроподъемники для тракторов МТЗ. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информации, участок, специально для этого предназначенный, планируется открыть на Оршанском инструментальном заводе уже в этом месяце.

«Участок будет оснащен станками в основном белорусских производителей. Только семь токарных с ЧПУ — немецкой компании DMG MORI, - пояснил заместитель директора ОИЗ Игорь Русаков.

Подготовкой производства, разработкой технологий, планировочных решений занимались специалисты двух отделов — проектно-технологического механообработки и конструкторско-инструментального — управления главного технолога МТЗ. Сейчас выполняется наладка оборудования и технологий обработки деталей, входящих в узлы гидроподъемников.