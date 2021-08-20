В январе-июле 2021 г. организациями всех форм собственности построено 26 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2240,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 956 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 709,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 640,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,6% от общего ввода по республике.