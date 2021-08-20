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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ПОСТУПИЛО 169,6 МЛН РУБЛЕЙ


10:15 20.08.2021

За 7 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 169,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в структуре доходов консолидированного бюджета 24,3% (41,2 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 75,7% (128,4 млн рублей) – местного.

Доля платежей организаций в общей сумме поступлений за январь-июль 2021 года составила 91%, или 154,2 млн рублей. Индивидуальные предприниматели заплатили 8,9 млн рублей (5,2%), поступления от физических лиц составили 6,5 млн рублей (3,8%).

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог – 36,3%, НДС – 20,2%, налог на прибыль – 8,1%, акцизы – 8%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,9%.

Всего на 1 августа на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 53 086 плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2469 организаций, 5501 индивидуальный предприниматель и 45 116 физических лиц.

В первую пятерку плательщиков, которые внесли в январе-июле 2021 г. наибольший вклад в бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», ОАО «БЗТДиА». Удельный вес поступивших от них платежей составил 26,6 % в общих поступлениях в бюджет.
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